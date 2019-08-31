Поиск

В нескольих странах произошли сбои в работе "Твиттера"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пользователи "Твиттера" пожаловались на сбой в работе сервиса в ряде стран, в том числе в России, сообщил в субботу портал Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключений интернет-сайтов.

Сбои в работе сервиса начались с 18:06 по московскому времени и наблюдались в ряде стран: в Японии, США, Великобритании, Испании, Франции.

С техническими неполадками в работе "Твиттера" столкнулись и в России. Наибольшее количество жалоб, по данным портала, зафиксировано в Москве.

Пользователи пожаловались на проблемы в работе сайта и на технические неполадки при использовании мобильных приложений для iPhone, iPad и Android.

твиттер Twitter

Новости по теме

Новости

Меркель заявила о планах вернуться к науке после ухода с поста канцлера

Меркель заявила о планах вернуться к науке после ухода с поста канцлера

Трамп призвал жителей трех штатов к осторожности из-за урагана

В центре Гонконга собрались несколько тысяч протестующих

Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

Убийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась в его убийстве

Что случилось этой ночью: суббота, 31 августа

В США умер создатель "Черного плаща" и "Смурфиков" Гордон Брэссак

Google заплатит штраф в $200 млн за нарушения конфиденциальности детей YouTube

Надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до четвертой категории

Надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до четвертой категории
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');