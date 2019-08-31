В нескольих странах произошли сбои в работе "Твиттера"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пользователи "Твиттера" пожаловались на сбой в работе сервиса в ряде стран, в том числе в России, сообщил в субботу портал Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключений интернет-сайтов.

Сбои в работе сервиса начались с 18:06 по московскому времени и наблюдались в ряде стран: в Японии, США, Великобритании, Испании, Франции.

С техническими неполадками в работе "Твиттера" столкнулись и в России. Наибольшее количество жалоб, по данным портала, зафиксировано в Москве.

Пользователи пожаловались на проблемы в работе сайта и на технические неполадки при использовании мобильных приложений для iPhone, iPad и Android.