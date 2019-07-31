Твиттер российского посольства в Сирии заблокирован

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Twitter заблокировал официальную страницу посольства России в Сирии (@RusEmbSyria).

Как сообщается на англоязычной странице МИД РФ в твиттере, блокировка произошла без объяснения причин. В министерстве расценивают действия компании как акт цензуры и препятствование свободе слова.

Между тем в заявлении посольства России в ЮАР в твиттере говорится, что страница была заблокирована после критики деятельности организации "Белые каски" в Сирии со ссылкой на данные Минобороны РФ.