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Хакеры взломали твиттер-аккаунт основателя соцсети Джека Дорси

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Хакеры взломали учетную запись в твиттере главного исполнительного директора Twitter Джека Дорси, на странице опубликовали ряд сообщений с расистским содержанием и угрозами взрывов, пишет The New York Times.

Взломщики утверждали, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана. Кроме того, он ретвитнули записи с нескольких страниц, якобы принадлежащих хакерам.

По информации The New York Times, хакеры использовали сторонний сервис под названием CloudHopper, чтобы публиковать сообщения под именем Дорси.

В Twitter подтвердили, что его аккаунт был взломан. "Мы в курсе того, что Джека (Дорси - ИФ) взломали и расследуем случившееся", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что оскорбительные публикации вскоре были удалены.

Twitter Джек Дорси

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