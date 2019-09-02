СМИ сообщили о возможной гибели 34 человек при пожаре на судне близ Калифорнии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В результате пожара на 23-метровом судне близ калифорнийского острова Санта-Круз могли погибнуть 34 человека. Об этом сообщает в понедельник американский телеканал KTLA.

Между тем, береговая охрана США, не подтвердила сообщения об их гибели, отметив, что продолжается спасательная операция. По ее данным, несколько членов экипажа были спасены, один человек пострадал несильно.

В то же время пожарная служба округа Вентура допускает, что все эти люди могли погибнуть. По данным издания Express, спасли пятерых, судьба более 30 человек пока неизвестна.

Береговая охрана США сообщила, что в 4:48 по местному времени (14:48 по московскому времени) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.