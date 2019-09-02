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Устроивший стрельбу в Техасе был уволен в день атаки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Житель Техаса, который застрелил семерых человек в американском городе Одесса, был уволен в день нападения, приводит слова специального агента ФБР Кристофера Комбса Associated Press.

Кроме того, перед началом стрельбы 36-летний Сет Аарон Атор сделал "бессвязные" звонки по номеру 911 и в ФБР, добавил спецагент.

По его словам, стрелок долгое время "скатывался вниз" перед тем, как его уволили. Комбс рассказал, что обстановка в жилище Атора была странной, что отражает его психическое состояние в момент нападения.

В субботу, 31 августа, американские СМИ сообщили о беспорядочной стрельбе на улицах города Одесса округа Мидланд в штате Техас. Жертвами атаки стали семь человек, ранены более 20. Полиция ликвидировала преступника.

США Техас Одесса

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