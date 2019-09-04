Глава Deutsche Welle счел упреки в нарушении законов РФ абсурдными

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Deutsche Welle ("Немецкая волна") Петер Лимбург считает упреки в нарушении российских законов несостоятельными.

"Мы всегда говорили, что не вмешивались во внутренние дела России и не собираемся делать этого впредь. Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в твиттере, а только цитировали организаторов. Это так очевидно, что мы не можем понять всего этого переполоха. Упрек в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден", - заявил Лимбург, которого "Интерфаксу" процитировали в пресс-службе телерадиокомпании.

По его мнению, приглашение на беседу в Москву вкупе с угрозой проверить аккредитацию Deutsche Welle в РФ - это неверный способ для диалога. "Мы всегда готовы к диалогу и пригласили господина Пискарева (депутата Госдумы Василия Пискарева - ИФ), но следует придерживаться рамочных условий диалога. Такая "повестка", совершенно точно, не является правильным способом для обмена мнениями. Угроза отозвать аккредитацию показывает характер этого приглашения", - отметил Лимбург.

По его словам, Deutsche Welle - это "независимое общественно-правовое" СМИ, которое "не позволит себя шантажировать".

Ранее в среду, 4 сентября, глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сказал, что заявление руководства Deutsche Welle о том, что у российских депутатов нет правовых оснований задавать вопросы московскому бюро компании, юридически безграмотно.

В разговоре с корреспондентом "Интерфакса" депутат указал на то, что, по версии Deutsche Welle, немецкие надзорные органы контролируют исполнение законов на территории России. "Для меня как для юриста это вообще не понятно", - удивился парламентарий.

Дело Deutsche Welle

Российские власти обвиняют Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела РФ, в частности, в распространении призывов к участию в несанкционированных митингах. Они призывают представителей компании прийти в Госдуму и прокомментировать эти обвинения.

Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн направил Пискареву письмо, в котором заявил, что не видит правовых оснований для участия представителя компании в работе комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Он объяснил это тем, что телерадиокомпания является субъектом публичного права ФРГ и подотчетна немецким надзорным органам.

После этого Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обратится в МИД за лишением аккредитации "Дейче Велле" в России, если немецкое средство массовой информации не даст ответы на упомянутые обвинения.