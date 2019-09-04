В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России

Комиссия о вмешательстве попросит помощи Бундестага в налаживании диалога с медиакомпанией

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.

Депутат напомнил, что DW аккредитована в России, а такие СМИ обязаны выполнять "российские законы, что является международной практикой". "Есть вопросы и на них надо ответить... Собирается ли дальше работать на просторах России "Немецкая волна" и собираются ли они соблюдать наши законы российские. Эти вопросы остались неразрешенными", - добавил глава думской комиссии.

Руководителей DW хотели позвать в Думу для обсуждения обвинений этой медиагруппы во вмешательство в дела России, они отказались. В день первого заседания комиссии 4 сентября Пискарев дал понять, что будет настаивать на личной встрече, так как считает это "нормальным, цивилизованным диалогом". В случае необходимости он готов попросить депутатов Бундестага помочь в организации этой встречи.

Шеф-редактора московского бюро DW приглашали на заседание комиссии 4 сентября. Головное руководство компании запретило ему приходить в Думу и взяло на себя ответственность за публикации московского подразделения. Поэтому комиссия будет приглашать руководителей СМИ из Германии, объяснил Пискарев.

"Мы здесь их радушно примем и получим ответы на вопросы, которые нас интересуют", - добавил он.

В МИД ранее заявили, что в публикациях DW были призывы к участию в несогласованных митингах в Москве. По словам Пискарева, такие призывы являются нарушением закона, и депутатам хотелось бы получить разъяснения по этому поводу. По его словам, из публикаций следовало также, что журналисты знали, что эти митинги были несанкционированными.

Глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн в письме в Госдуму заявил, что не видит юридической возможности для участия представителей DW в заседании думской комиссии о вмешательстве, поскольку компания подотчетна германским надзорным органам. Он пригласил Пискарева приехать в Германию.

В начале августа, после первых обвинений в адрес Deutsche Welle в медиакомпании заявили, что в ее репортажах и статьях не было призывов к участию в протестах в России и что журналистов, которые сообщают о протестах, нельзя причислять к протестующим.