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В Госдуме удивились неподотчетности Deutsche Welle надзорным органам по месту работы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что заявление руководства Deutsche Welle о том, что у российских депутатов нет правовых оснований задавать вопросы московскому бюро компании, юридически безграмотно.

В комментарии "Интерфаксу" он указал на то, что, по версии Deutsche Welle, немецкие надзорные органы контролируют исполнение законов на территории России.

"Для меня как для юриста это вообще не понятно", - удивился парламентарий.

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Пискарев подчеркнул, что это дело местных контрольно-надзорных органов и никаких других.

"Что-то они совсем ушли не в ту степь", - констатировал депутат.

Он напомнил, что любую организацию имеют право проверять органы той страны, на территории которой она работает, независимо от страны происхождения.

Ранее глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн направил Пискареву письмо, в котором заявил, что не видит правовых оснований для участия представителя компании в работе комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Он объяснил это тем, что телерадиокомпания является субъектом публичного права ФРГ и подотчетна немецким надзорным органам.

Представителей Deutsche Welle пригласили на заседание ГД, чтобы услышать их точку зрения по поводу предполагаемого иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Телерадиокомпания прийти в парламент РФ отказалась.

После этого Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обратится в МИД за лишением аккредитации "Дейче Велле" в России, если немецкое средство массовой информации не даст ответы на обвинения в распространении призывов к участию в несанкционированных митингах.

Госдума Дойче Велле? Deutsche Welle

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