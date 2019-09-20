В Думе предупредили о готовящемся расширении списка нежелательных НПО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура рассматривает десять материалов на иностранные неправительственные организации, которые могут быть признаны нежелательными в России. Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. Он сослался на представителя надзорного ведомства.

По его словам, эти десять НПО "действуют на нарушении закона РФ и деструктивно влияют на внутреннюю политику нашей страны, угрожают безопасности нашего государства". Что это за организации, депутат не уточнил. Он допустил, что нежелательными могут быть признаны не все из них.

В списке нежелательных организаций на сайте Минюста сейчас числятся 18 организаций, в том числе из США, Канады и Великобритании. Пискарев также напомнил, что девять зарубежных СМИ в России признаны иностранными агентами, то есть "осуществляли политическую деятельность на территории страны на зарубежные вливания, на зарубежные финансы", - сказал депутат.

Комиссия на заседании 20 сентября пыталась оценить масштабы вмешательства во внутренние дела, рассказал также Пискарев. По его словам, на заседании были представители МИД, Минюста, Роскомнадзора и Центризбиркома.

"Масштабы весьма и весьма серьезные, поэтому должна быть, соответственно, серьезная единая реакция и противодействие", - заявил глава комиссии.

На следующее заседание, по его словам, пригласят представителей Google и Facebook и у них спросят, почему они допускают на своих площадках публикации с предвыборной агитацией в день тишины перед голосованием. Также депутаты к этому заседанию ждут ответа от Deutsche Welle. "Мы хотим все-таки понять, приедут к нам немцы или не приедут, если не приедут, то мы без них обойдемся и проведем наше заседание 27 сентября",- сказал Пискарев.