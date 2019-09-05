Поиск

Уступки властей Гонконга не удовлетворили протестующих

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Участники акций протеста в Гонконге считают недостаточными уступки местных властей и намерены продолжать протесты. Об этом сообщает агентство Associated Press.

После того, как накануне, 4 сентября, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от планов изменять закон об экстрадиции, что изначально и спровоцировало протесты, некоторые активисты в ночь на четверг, 5 сентября, вышли на улицы. Они скандировали лозунг: "Все пять требований и ни одним меньше". Тем не менее, речь пока не идет о массовых акциях протеста.

Гонконг: Революция касок

Демонстранты в настоящее время требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников акций, а также против приравнивания протестов к беспорядкам. Последний пункт их требований - определять главу Гонконга путем прямых выборов, без вмешательства властей.

Сразу же после того, как Кэрри Лэм объявила об отказе от поправок к законопроекту, на онлайн-форумах, используемых участниками протестов, появились призывы к новым акциям. В частности, массовая демонстрация планируется в субботу, 7 сентября. Протестующие намерены заблокировать движение транспорта, связывающего центр Гонконга и аэропорт.

Кэрри Лэм со своей стороны призвала протестующих прекратить демонстрации и начать диалог. Она указала, что понимает их недовольство. По ее словам, она отказалась от изменения закона об экстрадиции с тем, чтобы "помочь предотвратить насилие и остановить как можно скорее хаос, возобновить общественный порядок и помочь продвижению экономики и улучшению условий жизни".

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

Кэрри Лэм Гонконг Китай

Новости по теме

Новости

Брат Бориса Джонсона уйдет в отставку с поста министра и члена парламента

Брат Бориса Джонсона уйдет в отставку с поста министра и члена парламента

Объединенная двигателестроительная корпорация подтвердила задержание своего сотрудника

Суд в Киеве освободил Владимира Цемаха, которым интересовалось следствие по делу MH17

Восточный экономический форум - 2019

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита, создававшего ПЦУ

Протесты в Гонконге

Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции

Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции

Трамп пригрозил Европе похожими мерами, которые принимает в отношении Китая

Что случилось этой ночью: четверг, 5 сентября

В Сеть выложили базу данных с 419 млн номерами пользователей Facebook

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в октябре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');