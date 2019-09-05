Глава Гонконга заявила, что Пекин поддержал снятие поправок об экстрадиции

Глава Гонконга Кэрри Лэм Фото: Reuters

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Гонконга самостоятельно приняла решение о снятии поправок к закону об экстрадиции, но Пекин поддержал его, заявила глава городского правительства Кэрри Лэм.

"На протяжении всего процесса (снятия поправок - ИФ) Центральное народное правительство относилось с пониманием к тому, почему мы должны это сделать. Они уважают мое мнение, и они поддерживают меня постоянно", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

Чиновник отметила, что "не совсем правильно считать это изменением мнения".

Она также объявила о других мерах, включая намерение сформировать механизм диалога властей с обществом с тем чтобы решать другие экономические, социальные и политические проблемы, которые, по ее словам, стали побудительными мотивами к акциям протеста.

"Мы должны найти пути решения проблемы недовольства в обществе и искать решения", - подчеркнула Лэм.

Снятие администрацией Гонконга поправок к закону об экстрадиции является "оливковой ветвью", этот шаг должен лишить протестующих оснований для дальнейших выступлений и способствовать нормализации ситуации, пишет в четверг китайская англоязычная газета China Daily в статье, озаглавленной "Теперь у протестующих нет оправданий для продолжения насилия".

По мнению издания, населению Гонконга предоставлена возможность "заменить антагонизм и конфронтацию на мир и диалог".

Об отмене поправок к закону Лэм официально объявила в минувшую среду.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.