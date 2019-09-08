Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Штаты оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.

Демонстрация прошла в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием.

Накануне в ходе массовых демонстраций протеста были отмечены столкновения протестующих с полицией, несколько человек получили ранения и госпитализированы.

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих.

Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, формирования системы проведения прямых выборов руководства города.