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Талибы захватили правительственные учреждения пригородов афганского Фараха

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мятежники из запрещенной в России группировки "Талибан" в ночь на пятницу попытались штрмом взять город Фарах - административный центр одноименной афганской провинции, сообщает телеканала Tolo News.

По его информации, силам безопасности удалось отбить атаку, проводившуюся сразу с трех направлений, однако теперь бои продолжаются в пригородах, где талибам удалось захватить правительственные здания.

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Представитель городской полиции Мохибулла Мохиб сообщил, что в боях уничтожены 30 талибов, а агентство Associated Press заявило о гибели двух мирных жителей и еще 15 получивших ранения.

Местные власти надеются на на переброску в город подкреплений.

В последние дни в Афганистане участились нападения талибов. Это происходит на фоне сообщений о том, что в Кабуле настороженно отнеслись к проекту соглашения о мирном урегулировании, выработанном представителями США и движения "Талибан".

Нападение на Фарах - уже третья крупная атака талибов за прошедшую неделю: ранее боевики подорвали два заминированных автомобиля в Кабуле. В четверг в районе девятого участка кабульской полиции взорвался автомобиль, в результате чего погибли 10 мирных жителей, еще 42 человека получили ранения. За три дня до этого в элитном квартале Кабула Грин Вилладж был взорван заминированный трактор, в результате чего погибли 16 и ранены 119 человек. Ответственность за оба теракта взяло на себя движение "Талибан".

Афганистан Фарах Талибан

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