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РФ потребовала от США отозвать запрос на экстрадицию задержанного сотрудника ОДК

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские дипломаты посетили Госдеп США в связи с задержанием в Италии по запросу Вашингтона гражданина РФ Александра Коршунова и потребовали не экстрадировать его в Соединенные Штаты, говорится в сообщении посольства РФ в США, размещенном в фейсбуке в четверг.

"Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника", - отметили в российском диппредставительстве.

Также там заявили о недопустимости "охоты на российских граждан по всему миру", которая, по мнению российских дипломатов, "идет вразрез с нормами международного права" и "ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений".

Как стало известно в четверг, сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. В сообщении на сайте "Ростеха" за 2014 год Коршунов - директор по маркетингу, продажам и международной промышленной корпорации ОДК.

Позднее Минюст США обнародовал заявление, согласно которому россиянина обвиняют в попытке кражи коммерческой тайны у GE Aviation (входит в корпорацию General Electric - ИФ). По версии американских властей, Коршунов вместе с итальянцем Маурицио Паоло Бьянки проводил консультации, связанные с редукторами для реактивных двигателей. Для этого они нанимали бывших и нынешних сотрудников Avio Aero - итальянского дочернего предприятия GE Aviation.

При подготовке техотчета Бьянки и Коршунов якобы использовали коммерческие тайны, которыми обладает GE Aviation. При этом "держателем патента и интеллектуальной собственности, полученных в результате проведенных работ" обычно значился Минпромторг РФ, считают в американском Минюсте.

МИД РФ оценил задержание Коршунова по запросу США как проявление недобросовестной конкуренции. Президент РФ Владимир Путин также связал задержание россиянина с конкурентной борьбой.

Александр Коршунов ОДК США РФ Италия

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