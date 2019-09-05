МИД РФ обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за задержания сотрудника ОДК

Здание МИД РФ в Москве Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ оценивают задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") в Неаполе по запросу Соединенных Штатов как проявление недобросовестной конкуренции. Об этом "Интерфаксу" сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ также сообщили, что российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику ОДК. "Ему оказываются вся необходимая помощь и юридическая поддержка", - заверили во внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади отметили, что "российское посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжая разбираться в ситуации".

Там также рассказали, что гражданин РФ Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя 30 августа на основании международного ордера, выданного США.

По данным СМИ, Вашингтон подозревает сотрудника ОДК в экономической разведывательной деятельности. В пресс-службе ОДК "Интерфаксу" заявили, что Коршунов не причастен к совершению каких-либо противозаконных поступков и пообещали сделать все, чтобы защитить его интересы.

Согласно сайту ОДК, Александр Коршунов является директором по развитию бизнеса этой корпорации. Окончил Московский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД СССР. Работал в МИД РФ.