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Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей

Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей
Мобильная "Лаборатория безопасности" для обучения школьников правилам дорожного движения
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поручило Минюсту России, МВД России и другим ведомствам разработать поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в случае присутствия детей в автомобиле.

Соответствующая директива содержится в перечне поручений по итогам прошедшего в конце августа заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Согласно документу, размещенному в среду на сайте кабинета министров, срок исполнения поручения истекает 31 марта 2020 года.

По данным комиссии, в период с 2012 по 2018 годы на 4,5% сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 2019 году отмечен рост этого показателя на 1,2%, число пострадавших детей увеличилось на 1,6%.

Также правительство поручило Минздраву России и МВД России представить предложения по формированию механизма для подтверждения права управления автомобилем с возможностью использования этой информации в открытой цифровой платформе "Безопасность дорожного движения".

Кроме этого, правительство предложило Минпромторгу представить предложения по субсидированию части затрат российских производителей детских удерживающих устройств, чтобы сделать их более доступными по цене.

Правительство РФ Минюст России МВД России Минздрав России

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