Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей

Мобильная "Лаборатория безопасности" для обучения школьников правилам дорожного движения Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поручило Минюсту России, МВД России и другим ведомствам разработать поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в случае присутствия детей в автомобиле.

Соответствующая директива содержится в перечне поручений по итогам прошедшего в конце августа заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Согласно документу, размещенному в среду на сайте кабинета министров, срок исполнения поручения истекает 31 марта 2020 года.

По данным комиссии, в период с 2012 по 2018 годы на 4,5% сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 2019 году отмечен рост этого показателя на 1,2%, число пострадавших детей увеличилось на 1,6%.

Также правительство поручило Минздраву России и МВД России представить предложения по формированию механизма для подтверждения права управления автомобилем с возможностью использования этой информации в открытой цифровой платформе "Безопасность дорожного движения".

Кроме этого, правительство предложило Минпромторгу представить предложения по субсидированию части затрат российских производителей детских удерживающих устройств, чтобы сделать их более доступными по цене.