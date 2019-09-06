Генпрокуратура Грузии предъявила экс-гендиректору "Рустави 2" новые обвинения

Бывший генеральный директор телеканала Рустави-2 Ника Гварамия Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Грузии предъявила в пятницу бывшему генеральному директору телекомпании "Рустави 2" Нике Гварамия обвинение в злостном использовании служебного положения.

В заявлении прокуратуры говорится о том, что Гварамия был в сговоре с бывшим финансовым директором "Рустави 2" Кахабером Домения и директором компании "Интермедия плюс" Зурабом Иашвили. Используя служебное положение, Гварамия растратил большую сумму средств телекомпании, совершил коммерческий подкуп и изготовил фальшивый документ.

Прокуратура в пятницу вызвала Гварамия, Домения и Иашвили для предъявления обвинения. Прокуратура намерена обратиться в суд для их задержания.

11 августа Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения обязал Гварамия в течение месяца выплатить залог в размере 40 тысяч лари ($13 тысяч), в противном случае он будет взят под стражу. Между тем Гварамия публично заявил, что невиновен и отказывается выплачивать залог. Прокуратура обосновала свое обвинение установленным фактом о нанесении Гварамия телекомпании "Рустави 2" материального ущерба в размере 6,8 миллиона лари (более $2,3 млн).

Ранее сообщалось, что Гварамия был обвинен в финансовых махинациях, которые нанесли "Рустави 2" ущерб в размере более 7 млн лари ($2,38 млн).

Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля, сразу после того, как владельцем телекомпании, по решению ЕСПЧ, стал бизнесмен Кибар Халваши. Гварамия заявил, что с 9 сентября начинает вещание его новый телеканал - "Главный канал", на котором будут работать сотрудники, уволившиеся с "Рустави 2".

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.