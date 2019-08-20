Оскорбивший Путина грузинский телеведущий уволен с "Рустави 2"

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В телекомпании "Рустави 2" после смены руководства начались увольнения ведущих журналистов, в том числе лишился работы ведущий Гиоргий Габуния, который в начале июля оскорбил в эфире президента России.

"Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Гиоргий Габуния", - сообщил во вторник на брифинге новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия.

По его словам, недопустимо, когда ведущие журналисты "Рустави 2" публично заявляют, что заняты созданием нового телеканала и продолжают работать в телекомпании. Салия напомнил, что Квеситадзе сообщила в соцсетях, что занята созданием нового "Главного канала" вместе с бывшим гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамия, на который в скором времени перейдут на работу все ведущие журналисты "Рустави 2".

Салия уточнил, что в сентябре с сотрудниками "Рустави 2" будут заключены новые контракты, которые не отразятся на зарплате журналистов. "Мы гарантируем независимость редакционной политики "Рустави 2", - заявил гендиректор.

Мат и отстранение

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после выступления 7 июля телеведущего Габунии в своей передаче "Постскриптум" с оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики.

Поступок ведущего осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе, которые сочли это провокацией. В Кремле и МИД РФ также осудили высказывания Габунии, а Госдума предложила ввести против Грузии экономические меры. Однако Путин высказался против антигрузинских санкций, предложенных российскими парламентариями.

8 июля саморегулирующая комиссия телекомпании "Рустави 2" отстранила Габунию от эфира на два месяца. Позже гендиректор "Рустави 2" Гварамия сообщил, что журналист отстранен, но затем продолжит работу на канале.

Однако 18 июля телекомпания сменила владельца: ее новым собственником стал бизнесмен Кибар Халваши. Сразу после этого Гварамия был уволен с поста гендиректора, теперь Главная прокуратура Грузии обвиняет его в финансовых махинациях. 26 июля уволенный гендиректор объявил о намерении создать свой телеканал.