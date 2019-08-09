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Экс-гендиректора грузинской телекомпании "Рустави 2" обвинили в финансовых махинациях

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Главная прокуратура Грузии обвиняет бывшего гендиректора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые нанесликомпании ущерб в размере более 7 млн лари ($2,38 млн), говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованном в пятницу.

Бывший гендиректор "Рустави 2" в пятницу вызван в Главную прокуратуру для предъявления обвинения, прокуроры будут просить о его аресте.

2 августа Гварамия был вызван на допрос по делу о финансовых нарушениях и злоупотреблениях в "Рустави 2". Тогда сообщалось, что поводом для начала расследования стало заявление адвоката владельца 9% акций телекомпании Нино Нижарадзе.

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Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля, сразу после того, как владельцем телекомпании, по решению ЕСПЧ, стал бизнесмен Кибар Халваши. 26 июля бывший гендиректор "Рустави 2" заявил о намерении создать свой телеканал.

Со своей стороны нынешний гендиректор телекомпании Паата Салия заявил журналистам в пятницу, что после назначения 18 июля на должность он изучил финансовое положение "Рустави 2" и выявил ряд нарушений, в связи с чем обратился в компетентные органы.

"Средства "Рустави 2" аккумулировались в другой компании. Речь идет о миллионах лари. Ранее Гварамия заявил журналистам, что он не имел никакого отношения финансовой деятельности телекомпании, но это не так. Телекомпанию во взаимоотношениях с государством, другими компаниями представляет гендиректор и он ответственен за все. Все финансисты телекомпании действовали по указанию Гварамия", - сказал Салия.

Скандал с оскорблением Путина

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес президента России. Тогда Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.

Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

Грузия Рустави 2 Ника Гварамия

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