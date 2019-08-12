Новый владелец телекомпании "Рустави 2" решил продать ее из-за долгов

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Новый владелец грузинского телеканала "Рустави 2" бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за долгов на сумму более $24 млн.

По его словам, компания находится на грани банкротства. "К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании", - говорится в заявлении Халваши, которое в понедельник распространили грузинские СМИ.

Он сообщил, что решил продать "по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего".

Халваши отметил, что будет вести переговоры с любым заинтересованным лицом, кроме Михаила Саакашвили - бывшего неформального владельца и управляющего телекомпанией "Рустави 2".

По словам Халваши, долг "Рустави 2" составляет 70 млн лари (более $24 млн), из них 27 млн лари - долг перед государством. Он отметил, что из-за больших долгов телекомпании конкурс должен быть завершен в течение недели.

Телеканал попал в скандал

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина. Тогда Госдума потребовала ввести санкции против Грузии. Однако Путин высказался против таких мер.

18 июля владельцем телекомпании, по решению ЕСПЧ, стал бизнесмен Кибар Халваши.

В минувшую пятницу бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нике Гварамия предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением с причинением ущерба на 7 млн лари.