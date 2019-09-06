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Лукашенко попросил у России 10-15 млрд кубометров газа "по приемлемым ценам"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия могла бы помочь республике, поставив 10-15 млрд кубометров газа "по приемлемым ценам". По мнению Лукашенко, РФ должна так поступить, компенсировав Белоруссии вред, причиненный аварией в Чернобыле.

"Не бесплатно, не в убыток "Газпрому", поставь в Беларусь (газ - ИФ)", - заявил в пятницу в Бресте Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В данной связи Лукашенко привел в пример катастрофу на Чернобыльской АЭС. "Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую "дурнину", что и не надо было вкладывать. Но как понимали, так и спасали Беларусь", - сказал он.

Лукашенко также добавил, что СССР распался, а правопреемником Советского Союза сейчас является РФ. "Они всегда говорят - власти России: "Мы правопреемники Советского Союза". И в связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, - ядерное оружие. (. . .) Все переплетено, все едино", - продолжил президент.

"Но Чернобыль произошел. Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации", - добавил глава государства.

При этом он напомнил, что сейчас РФ и Белоруссия работают над программой по развитию интеграции: "На экономику вышли. И начинают торговаться - природный газ, нефть и прочее". Лукашенко подчеркнул, что "мы ни у кого ничего просить не будем" "Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать", - сказал он.

"И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете. (. . .) Если такая политика, обойдемся", - резюмировал президент.

5 сентября глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Белоруссия ведут консультации о цене на газ. В ближайшее время стороны начнут переговоры по данному вопросу, добавил министр.

Александр Лукашенко Белоруссия

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