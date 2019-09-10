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Лукашенко и Патрушев обсудили в Минске сотрудничество в сфере безопасности

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности. На встрече в Минске подчеркивался союзнический характер отношений двух стран, заявили в российском Совбезе.

Собеседники подтвердили нацеленность на укрепление Союзного государства в интересах российского и белорусского народов.

О грядущем визите Патрушева Лукашенко объявил на прошлой неделе после своих переговоров в Варшаве с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Он тогда подчеркнул, что это плановая поездка, которая никак не связана с другими "международными событиями".

10 сентября президент снова заверил, что визит Патрушева не носит чрезвычайный характер, и отметил, что некоторые СМИ занимаются конспирологией на этот счет.

"Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия", - заявил Лукашенко (цитата по "БелТА").

По его словам, они собирались обсудить перспективы исполнения договоренностей по интеграции, которые ранее достигли премьер-министры двух стран.

Минск Александр Лукашенко Николай Патрушев Белоруссия

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