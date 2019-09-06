Парламент Южной Осетии попросит Россию помочь в охране границы с Грузией

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Южной Осетии попросит Госдуму и Совет Федерации о помощи в связи с необходимостью усилить охрану границы с Грузией. Депутаты напомнят, что по договору 2015 года о союзничестве Россия брала на себя оборону самопровозглашенной республики, включая защиту ее границы.

Пока депутаты предложат провести межпарламентские консультации и выработать план по деэскалации напряженности.

Парламент проголосует за обращение позднее в пятницу, заседание назначено на 15:00, в его повестке только этот вопрос. Обращение связано с действиями Грузии, которая установила блокпост рядом с югоосетинским селом Уиста (Цнелис). В парламенте считают, что пост находится на территории Южной Осетии, принадлежность этой земли подтверждена Декретом об образовании автономии в 1922 году и архивными документами.

То, что Грузия установила контроль над этой территорией с месторождением талька, мрамора, серпентинита и керамзита способствует эскалации напряженности в регионе, говорится в проекте обращения. Также депутаты отметят, что попытки мирно договориться не удались "из-за неконструктивной позиции" грузинской стороны. Переговоры проводились в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

На прошлой неделе Цхинвал выразил протест Тбилиси в связи со строительством блокпоста в районе грузинского села Чорчана, примыкающего к Цнелис. В Службе государственной безопасности Грузии заявили, что это полицейский пост на грузинской территории, который не представляет опасности для югоосетинской стороны.