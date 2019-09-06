Что произошло за день: пятница, 6 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взломщик с электрошокером напал на Эллу Памфилову в ее доме. Инцидент произошел в ночь на пятницу в Истре. Глава ЦИК РФ рассказала, что после нападения у нее остались следы ожогов, синяки и царапины, но ей удалось отбиться от злоумышленника стулом. По словам Памфиловой, из дома ничего не пропало. Она отказалась от предложения о личной охране. Между тем источник сообщал, что основная версия происшествия - ограбление. Расследованием будет заниматься главное управление СК.

- Зеленский помиловал 12 осужденных на Украине россиян. По словам украинского адвоката Валентина Рыбина, среди помилованных не оказалось Руслана Гаджиева, который фигурировал в обменных списках: Украина могла решить не выдавать его России. Между тем информированный источник сообщил, что с российской стороны готовится, в частности, выдача арестованных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова. Судьба Станислава Клыха и Николая Карпюка остается под вопросом.

- ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,0% годовых. Последний раз такой показатель фиксировался в марте 2014 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что сейчас ставка находится в диапазоне нейтральности.

- Лукашенко заявил, что Белоруссия может занять две нитки "Дружбы" для покупки нефти через Польшу и Прибалтику. Президент Белоруссии отметил, что России такое развитие событий невыгодно, и на этом фоне призвал "договариваться по-человечески" о ценах на нефть.

- Павла Мамаева и братьев Кокориных отпустят по УДО. Решение суда вступит в силу через 10 дней. Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев, что для восстановления формы осужденным за драку футболистам хватит месяца.

- Рогозин анонсировал создание новой ракеты "Союз-6". На ней будут устанавливать двигатели РД-180, которые производятся на "НПО Энергомаш", но используются пока только в США. Ракета должна прийти на смену "Союзу-2".

- Басманный суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова. Заочный арест по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей также назначен бывшему гендиректору "Рольфа" Татьяне Луковецкой и гендиректору кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгии Кафкалия. Петров заявил, что Австрия не выдаст его как своего гражданина, а адвокат бизнесмена заявил об интересе следствия к связям его подзащитного с оппозицией.