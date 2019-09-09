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Афганские военные заявили о ликвидации 36 боевиков "Талибана"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В ходе операции афганских военных в провинции Балх на севере страны за минувшие сутки уничтожены 36 боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает в понедельник, 9 сентября, пресс-центр 209-го корпуса Афганской национальной армии.

Контртеррористическая операция при поддержке авиации проводилась на территории селения Сиахоб в уезде Шульгар и селения Арзонгар в уезде Чимтал, говорится в сообщении. В ходе операции 13 талибов получили ранения, четыре террориста подорвались на своей мине, отметили в пресс-центре.

Со своей стороны интернет-портал афганского телеканала Ariana News сообщает, что в минувшую ночь в соседней с провинцией Балх афганской провинции Кундуз спецподразделение НАТО в ходе зачистки в селениях Исахейл и Ятим в уезде Чахардара уничтожило шесть боевиков, еще восемь боевиков были ранены.

До сих пор военнослужащие международных сил в Афганистане редко принимали участие в совместных операциях против боевиков, ограничиваясь поддержкой афганских сил авиаударами, отмечается в сообщении.

Афганистан Талибан

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