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Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Власти Нидерландов выразили сожаление в связи с передачей РФ фигуранта дела MH17

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Нидерланды пытались предотвратить передачу российской стороне Владимира Цемаха - фигуранта дела о гибели рейса MH17 в 2014 году, сообщают западные СМИ со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Стефа Блока, адресованное парламенту.

В письме выражается "сожаление" в связи с действиями Киева. В тексте говорится, что Нидерланды контактировали с Украиной "несколько раз, и на самом высоком уровне", чтобы Цемах остался на Украине.

По мнению Блока, хотя Цемаха удалось допросить до того, как он отбыл из Украины в Россию, его участие в обмене заключенными все равно "крайне прискорбно". "Правительство (Нидерландов - ИФ) вновь указывает на то, что Россия, как ожидается, будет сотрудничать (с расследованием - ИФ)", - цитируют СМИ слова министра.

3 сентября главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17, говорилось в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты NRC Handelsblad.

Киевский апелляционный суд в четверг отменил арест ополченцу самопровозглашенной Донецкой народной республики Цемаху. В субботу он прибыл в Россию в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с Украиной.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Нидерланды Владимир Цемах

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