Суд в Киеве освободил Владимира Цемаха, которым интересовалось следствие по делу MH17

Его освобождение совпало с заявлением Виктора Медведчука о скором завершении переговоров об обмене пленными

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева освободил из-под ареста под личное обязательство бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и которого затем обвинили в терроризме. Об этом из зала суда сообщила журналистка Алена Лунькова, пишет "Левый берег".

Дочь Цемаха подтвердила эту информацию "Интерфаксу".

По данным СМИ, Россия потребовала включить Цемаха в списки для обмена удерживаемыми лицами, и это требование затормозило переговоры и привело к задержке обмена, который первоначально хотели завершить до конца августа.

Ранее на этой неделе суд продлил арест Цемаху.

3 сентября представитель Международной следственной группы в Нидерландах, которая расследует крушение малайзийского Boeing рейса MH17 17 июля 2014 года под Донецком, заявила АР, что следователи хотели бы допросить Цемаха. По ее словам, это было бы возможно, если бы он оставался на Украине. Если же Цемаха выдадут России, уже нельзя будет сказать, смогут ли следователи с ним связаться, добавила она.

Ранее 5 сентября депутат Верховной рады, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сказал "Интерфаксу", что, по его данным, переговоры по обмену идут успешно и скоро завершатся.

Цемах - бывший командир ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В июне 2019 года его задержали сотрудники СБУ на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и вывезли на Украину. В Киеве его арестовали по обвинению в создании террористической организации. Бывший глава ДНР Александр Бородай заверял, что Цемах не может быть связан с этой катастрофой, поскольку тогда в Снежном не было ни средств ПВО ни начальника. Он обвинил Киев в захвате заложника ради пропаганды.

Бородай руководил ДНР до 20 октября 2014 года. Дочь Цемаха говорила Русской службе "Би-Би-Си", что ее отец стал начальником ПВО в Снежном через несколько месяцев после крушения самолета. В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил в суде, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу MH17.