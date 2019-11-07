Кучерена заявил о готовности Цемаха дать показания нидерландским следователям

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, расследующим крушение малайзийского Boeing в июле 2014 года в Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, в Донбассе", - отметил он.

По его словам, Цемах готов дать эти показания "в случае обеспечения его прав". Он намерен доказать невиновность и защитить свое доброе имя и репутацию.

Условия встречи со следователями они обговорили, как только Кучерена стал адвокатом Цемаха. По словам юриста, ополченец написал ему и попросил стать его защитником.

"Он описал все те ужасы, которые ему пришлось пережить после похищения в Снежном, как издевались над ним сотрудники украинских спецслужб", - заявил адвокат.

По его словам, Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку не может приехать в Россию из-за того, что объявлен в розыск и здесь, и в Нидерландах, и на Украине.

"Я сделаю все возможное, чтобы ЕСПЧ принял нашу жалобу и рассмотрел те проблему, с которыми Цемах столкнулся, и была дана оценка тем издевательствам, которым он подвергся в Киеве", - сказал Кучерена.

Цемах - раньше командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым был сбит Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В июне 2019 года его задержали сотрудники СБУ на территории ДНР и вывезли на Украину. В Киеве его арестовали по обвинению в создании террористической организации. Затем его включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и 7 сентября обменяли. Из России он вернулся в Донбасс.

В международной следственной группе, которая расследует крушение MH17, выражали интерес к допросу Цемаха. После обмена он получил статус подозреваемого.

Бывший глава ДНР Александр Бородай заверял, что Цемах не может быть связан с этой катастрофой, поскольку тогда в Снежном не было ни средств ПВО ни начальника. Дочь Цемаха говорила, что ее отец стал начальником ПВО в Снежном через несколько месяцев после крушения самолета.