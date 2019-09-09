Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. Об этом французский дипломат заявил в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В августе помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Кремль пригласил Макрона и других мировых лидеров на празднование Победы в ВОВ в Москву. При этом чиновник отмечал, что Париж подтвердил грядущий приезд Макрона в российскую столицу в мае 2020 года.

Кроме того, помощник главы российского государства рассказал, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в упомянуты памятных мероприятиях в Москве. Среди них Ушаков называл глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Белоруссии, Армении и Сербии.