США осудили проведение выборов в Крыму 8 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Посольство США в Киеве осудило проведение Россией 8 сентября местных выборов в Крыму. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в твиттере.

В американском посольстве заявили, что не признают результаты "так называемых "выборов". "Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины," - подчеркнули в диппредставительстве.

В Крыму в единый день голосования 8 сентября, в частности, прошли выборы в законодательное собрание Севастополя - Государственный совет. Ранее сообщалось, что "Единая Россия" набирает более 54% голосов на выборах депутатов Госсовета второго созыва по итогам обработки более 90% протоколов участковых избиркомов.

Жители полуострова 8 сентября, в единый день голосования, выбирали депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах региона. Работал 1 тыс. 201 избирательный участок. В списки избирателей на нынешних выборах в республике Крым включили 1,478 млн человек.

Крым в марте 2014 года вошел в состав России на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США считают действия РФ аннексией.