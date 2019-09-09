"Единая Россия" с большим отрывом лидирует на выборах в парламент Крыма

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" набирает более 54% голосов на выборах депутатов Государственного совета Крыма второго созыва по итогам обработки более 90% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом говорится в материалах ГАС "Выборы".

На втором месте ЛДПР (17,04%), на третьем - КПРФ (8,23%). Остальные пять партий, участвовавших в выборах в парламент Крыма, пока не преодолевают пятипроцентный барьер.

"На сейчас обработаны 91,42% протоколов", - уточнили "Интерфаксу" в избиркоме Крыма.

Жители полуострова 8 сентября, в единый день голосования, выбирали депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах региона. Работал 1 тыс. 201 избирательный участок. В списки избирателей на нынешних выборах в республике Крым включили 1,478 млн человек.

Государственный совет Крыма состоит из 75 депутатов: 50 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

В действующем, первом, созыве Госсовета представлены две партии: "Единая Россия" (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).