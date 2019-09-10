Поиск

Британский парламент официально приостановил работу до 14 октября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября, сообщают во вторник британские СМИ.

На это время депутаты прекращают обсуждение любых законодательных актов. Текущая парламентская сессия длится с июня 2017 года, она стала самой длинной в истории британского парламента почти за 400 лет.

Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время. Так, с 1980-х годов перерыв между сессиями парламента обычно длился не более недели.

Процедура приостановки работы парламента прошла согласно традиции. Герольдмейстер Вестминстерского дворца, известная как "черный жезл", призвала членов палаты общин в палату лордов.

14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. При этом британский премьер Борис Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

В понедельник королева Британии Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Великобритания

Новости по теме

Новости

Южная Корея оценила дальность полета северокорейских снарядов

Brexit

Британский парламент отказался от предложения Джонсона о досрочных выборах

Британский парламент отказался от предложения Джонсона о досрочных выборах

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме в Дордрехте, есть жертвы

Что произошло за день: понедельник, 9 сентября

CNN узнал о тайной операции по вывозу США из России ценного информатора

CNN узнал о тайной операции по вывозу США из России ценного информатора

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Россией

Brexit

Британский парламент официально приостановит работу в понедельник

Британский парламент официально приостановит работу в понедельник

Песков объяснил, почему Путин не встретил отпущенных Украиной пленных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');