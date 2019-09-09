Спикер палаты общин объявил о скорой отставке
Джон Беркоу занимал этот пост десять лет
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу объявил, что уйдет в отставку 31 октября или раньше, если до этой даты парламент будет распущен и буду объявлены внеочередные выборы. Об этом сообщают ВВС News.
Беркоу избрался в парламент в 1997 году от партии консерваторов. С 2009 году он был спикером, на этом посту он сменил Майкла Мартина. Он отметил, что служить в этой должности так долго было для него величайшей честью.
В последнее время Беркоу жестко критиковали сторонники выхода Великобритании из Евросоюза, которые заподозрили его в недостаточной объективности в вопросе Brexit и в подыгрывании депутатам, которые выступали против выхода из ЕС без сделки. Также его критиковали за недостаточные усилия по расследованию жалоб на травлю и харассмент в парламенте. Его самого обвиняли в плохом обращении с некоторыми подчиненными, эти обвинения он отвергал.
По существующим договоренностям Британия должны выйти из ЕС 31 октября.
9 сентября депутаты могут проголосовать за досрочные выборы, тогда Беркоу уйдет в отставку вместе с остальными. Провести внеочередные выборы призывает премьер-министр Борис Джонсон.
Ранее 9 сентября Елизавета II подписала закон, который предписывает Джонсону просить руководство ЕС о новой отсрочке Brexit, если к 31 октября не будет заключено соглашение об условиях "развода". Он просить об отсрочке не хочет и хочет вывести страну из ЕС 31 октября.
В минувшую пятницу оппозиционные партии договорились голосовать 9 сентября против предложения о проведении досрочных выборов 15 октября или воздержаться.
John Bercow,— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) September 9, 2019
thank you for the "Order",
the voice you gave us.
Thanks for all the times you gave us.
We are going to miss you,
We say in all honesty,
What would Commons be?
Without an order or "ORDDDDDDDEERRRRRR"
What are we?
So we say thank you to the Speaker
For everything. pic.twitter.com/G43kWrNEoM