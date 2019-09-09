Спикер палаты общин объявил о скорой отставке

Джон Беркоу занимал этот пост десять лет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу объявил, что уйдет в отставку 31 октября или раньше, если до этой даты парламент будет распущен и буду объявлены внеочередные выборы. Об этом сообщают ВВС News.

Беркоу избрался в парламент в 1997 году от партии консерваторов. С 2009 году он был спикером, на этом посту он сменил Майкла Мартина. Он отметил, что служить в этой должности так долго было для него величайшей честью.

В последнее время Беркоу жестко критиковали сторонники выхода Великобритании из Евросоюза, которые заподозрили его в недостаточной объективности в вопросе Brexit и в подыгрывании депутатам, которые выступали против выхода из ЕС без сделки. Также его критиковали за недостаточные усилия по расследованию жалоб на травлю и харассмент в парламенте. Его самого обвиняли в плохом обращении с некоторыми подчиненными, эти обвинения он отвергал.

По существующим договоренностям Британия должны выйти из ЕС 31 октября.

9 сентября депутаты могут проголосовать за досрочные выборы, тогда Беркоу уйдет в отставку вместе с остальными. Провести внеочередные выборы призывает премьер-министр Борис Джонсон.

Ранее 9 сентября Елизавета II подписала закон, который предписывает Джонсону просить руководство ЕС о новой отсрочке Brexit, если к 31 октября не будет заключено соглашение об условиях "развода". Он просить об отсрочке не хочет и хочет вывести страну из ЕС 31 октября.

В минувшую пятницу оппозиционные партии договорились голосовать 9 сентября против предложения о проведении досрочных выборов 15 октября или воздержаться.