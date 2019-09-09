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Елизавета II утвердила закон об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с Брюсселем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер. Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Как отмечает Daily Mail, Джонсон якобы может попытаться обойти это условия и направить в ЕС письмо со словами, что Лондону не нужна отсрочка. При этом экс-судья Верховного суда заявил журналистам, что такой шаг был бы нарушением закона.

В свою очередь спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что подаст в отставку, если депутаты сегодня проголосуют за досрочные выборы. В противном случае он останется на своем посту

до 31 октября - на данный момент это крайний срок Brexit. Голосование должно пройти позднее в понедельник.

Великобритания Brexit Елизавета II

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