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Помпео назвал недостоверными сообщения о вывозе информатора США из России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что сообщения американских СМИ о вывозе из России информатора Соединенных Штатов недостоверны.

"Я видел это сообщение. Сообщение по существу недостоверно", - сказал Помпео, выступая на брифинге. "Сообщение фактически неверно", - подчеркнул Помпео.

В ЦРУ неоднократно также опровергали эту информацию СМИ. В частности, ранее на этой неделе директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Браммелл заявляла, что сообщения американских СМИ не соответствуют действительности.

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"Сообщение CNN о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти, основанные на чем-то другом, кроме объективного анализа..., является просто ложным. Предположение о том, что неосторожное обращение президента с самой чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет доступ каждый день, привело к предполагаемой операции по выводу агента, является неточным", - сказала Браммелл в эфире CNN.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что важного информатора американских спецслужб вывезли из России в 2018 году, опасаясь, что его раскроют после того как президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2017 году выдал России секретную информацию о деятельности "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии, добытую израильской разведкой.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник написала, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным СМИ, он также работал в российском посольстве в Вашингтоне и в аппарате правительства.

США Россия Майк Помпео

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