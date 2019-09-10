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Турция обвинила США в поверхностных мерах по зоне безопасности в Сирии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - США предпринимают лишь поверхностные меры в рамках создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом заявил во вторник, 10 сентября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Associated Press.

"Мы говорим о союзнике, который не может действовать отдельно от террористической организации. В то время как он предпринимает поверхностные меры при работе с нами, он укрепляет свое сотрудничество с сирийскими курдами", - отметил Чавушоглу.

Террористами Анкара считает курдских ополченцев, с которыми США сотрудничали в Сирии для борьбы с "Исламским государством" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что двое высокопоставленных представителей Пентагона прилетели в Турцию на переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии вблизи турецкой границы.

8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии. Анкара и Вашингтон в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания данной зоны в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Анкара настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

Мевлют Чавушоглу Турция Сирия США

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