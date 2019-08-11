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Турция исключила возможность того, что США остановят ее операцию в Сирии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, чьи слова приводит агентство "Анадолу".Он подчеркнул, что Вашингтон не застопорит процесс подготовки к операции к востоку от Евфрата, как они сделали в случае с Манбиджем.

"Мы (Турция - ИФ) любой ценой очистим от террористов Рабочей партии Курдистана и "Отрядов народной самообороны" зону восточнее Евфрата, как мы сделали в Сирии в Африне и Джераблусе", - добавил министр.

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Ранее в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести контртеррористическую операцию на сирийской территории на восточном берегу Евфрата.

В ответ глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены предотвратить одностороннюю военную операцию Турции на севере Сирии.

В итоге Турция и США на этой неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на десятки километров вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

Турция Сирия США

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