Эрдоган пригрозил Евросоюзу потоком сирийских беженцев

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Анкара откроет сирийским беженцам проход в Европу в случае, если Турция не получит международной поддержки в решении проблемы с их размещением. Об этом сообщил журналистам в четверг, 5 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкие власти будут вынуждены открыть мигрантам путь в Европу. Эрдоган подчеркнул, что Турция не собирается "нести это бремя (проблему беженцев - ИФ) самостоятельно".

Ранее 5 сентября стало известно, что Анкара планирует создать на сирийской территории вдоль участка своей южной границы "зону безопасности" для размещения не менее миллиона беженцев. Таким образом, по словам Эрдогана, Турция сможет предоставить сирийцам "гуманные условия проживания". Сообщается, что Анкара уже выслала 350 тыс. мигрантов в регионы северной Сирии.

В Турции в настоящее время проживают 3,6 млн беженцев.

В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по урегулированию миграционного кризиса. Они договорились о том, что новые нелегальные мигранты, прибывающие из Турции на греческие острова, будут возвращены обратно, а в ЕС из Турции будут переселять только военных беженцев. Это соглашение также ускорит предоставление финансовой помощи Турции в размере нескольких миллиардов долларов для разрешения миграционного кризиса.