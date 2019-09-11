Москалькова сообщила о 10 обращениях от заключенных на Украине россиян

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В работе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой находится десять обращений граждан РФ и их родственников, находящихся в заключении на Украине.

"У меня как у уполномоченного есть порядка 10 обращений граждан, которые находятся в заключении в Украине и их родственников. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы они смогли попасть на родину и воссоединиться с семьями, поскольку для уголовного преследования был создан и в отношении этих людей политический фон", - сообщила Москалькова в интервью агентству "Интерфакс".

Она отметила, что вопросы списков, этапности, сроков обмена относятся к числу политических вопросов и их решают внешнеполитические ведомства, спецслужбы и те представители власти, которые могут сформулировать политическую волю в этом направлении.