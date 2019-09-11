В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки

Ким Чен Ын Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня во вторник утром, сообщило ЦТАК.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким Чен Ын высоко оценил "патриотизм и верность партии ведущих чиновников, ученых и техников" в области национальной обороны, которые "приносят один за другим рекордные успехи" в развитии сверхгабаритной реактивной системы залпового огня КНДР и выразил им благодарность.

"Он обозначил ближайшие задачи и пути вывода на высший уровень производства современного тактического управляемого оружия, в том числе сверхгабаритных реактивных систем залпового огня", - сообщает ЦТАК.

Во вторник военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды были выпущены в 6:53 (00:53 - время московское - ИФ) и 7:12 (1:12 по Москве) из района близ города Кэчхон в провинции Пхенан-Намдо примерно в 80 км к северу от Пхеньяна.

Военные уточнили, что оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

"Все эти действия Северной Кореи усиливают напряженность, а не помогают усилиям по ее ослаблению на Корейском полуострове, и мы вновь призываем к их немедленному прекращению", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.