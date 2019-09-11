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Что произошло за день: среда, 11 сентября

Возможное слияние Гонконгской и Лондонской бирж, возвращение дела "Седьмой студии" в Генпрокуратуру и обнаружение "пропавшего" депутата Мосгордумы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Биржа Гонконга предложила Лондонской фондовой бирже слияние. Общая сумма сделки оценивается в 29,6 млрд фунтов ($36,6 млрд).

- Мещанский суд Москвы снял подписку о невыезде с фигурантов дела "Седьмой студии". Судья постановила, что в мере пресечения для Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина "нет больше необходимости". Уголовное дело о хищении бюджетных средств возвращено в Генпрокуратуру РФ в связи с найденными в обвинительном заключении противоречиями.

- Владимир Цемах получил статус подозреваемого по делу о сбитом "Боинге". Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири. По ее словам, Украина заплатила слишком высокую цену за своих граждан, выдав России Цемаха.

- Олег Смоленков мог иметь доступ к "чувствительной" информации при работе в аппарате Юрия Ушакова. Предполагаемый информатор ЦРУ, по данным источника "Ведомостей", мог обладать сведениями от спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков это сообщение не подтвердил. Между тем информированный источник рассказал "Интерфаксу", что поиски Смоленкова начались после его исчезновения два года назад и были прекращены через несколько месяцев.

- Нормативные акты СССР и РСФСР прекратят действие в России с 2020 года. Число утрачивающих силу документов достигло рекорда - в перечне указаны 220 319 актов.

- Лидер "Справедливой России" встретился с "пропавшим" депутатом Мосгордумы. На сайте партии была опубликована фотография Сергея Миронова с Александром Соловьевым, которого журналисты не могли найти на протяжении нескольких дней, а также со вторым избранным от "эсеров" депутатом - Магометом Яндиевым.

- В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы. Тело 23-летнего россиянина была найдено в квартире, на нем были обнаружены царапины. В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что у погибшего не найдено следов насильственной смерти.

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