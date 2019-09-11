В США прошли церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

Дональд Трамп и его супруга Мелания во время минуты молчания в Белом доме Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Граждане США в среду вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года.

В Нью-Йорке церемония прошла в мемориальном комплексе Граунд-Зиро, где ранее стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, разрушенные 11 сентября, сообщают американские СМИ.

На церемонии присутствовали родственники жертв терактов, полицейские и пожарные, принимавшие участие в устранении последствий теракта. Участники провели минуты молчания в 8:46 и 9:03 по местному времени (15:46 и 16:03 по Москве). Именно в это время в 2001 году в башни-близнецы врезались самолеты.

На церемонии в память о жертвах терактов, прошедшей у штаб-квартиры министерства обороны США в штате Вирджиния, выступил президент США Дональд Трамп. Он обратился к семьям погибших в результате терактов и заявил, что он и первая леди Мелания Трамп "едины с ними в горе". Трамп отметил, что теракты 11 сентября сделали граждан США более сильными и решительными в вопросе защиты своей страны.

В ходе выступления президент напомнил, что отменил встречу с представителями "Талибана" (движение, запрещенное в РФ) из-за теракта, унесшего жизнь американского военнослужащего. "Они думали, что эта атака покажет их силу, но она продемонстрировала их слабость. В последние четыре дня мы били нашего врага сильнее, чем когда-либо раньше. И мы продолжим", - сказал Трамп.

На мероприятии, проведенном в мемориальном комплексе, посвященном рейсу 93 в Шанксвилле, присутствовал вице-президент США Майк Пенс. На месте мемориала в 2001 году потерпел крушение самолет с 40 пассажирами на борту, которые помешали террористам осуществить задуманную атаку.

На выходных Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего. До этого поступали данные о том, что Вашингтон и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию афганского конфликта.

В ответ на этот шаг администрации США представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил в воскресенье, что американцы в Афганистане понесут еще большие потери. По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы, а на 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх скоординированных акций, совершённых смертниками в США. В результате терактов погибли почти три тысячи человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).