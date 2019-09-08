Трамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в Кабуле

Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что отменил запланированные на 8 сентября встречи с президентом Афганистана и лидерами запрещенного в РФ движения "Талибан" из-за теракта в Кабуле, в котором погиб один солдат США и 11 человек.

Также Трамп отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане.

"Втайне практически от всех ключевые лидеры талибов и президент Афганистана собирались встретиться со мной в (резиденции президента США - ИФ) Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Они прибыли в Соединенные Штаты сегодня вечером. К сожалению, чтобы создать ложные рычаги давления, они признались в проведении атаки в Кабуле, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров (между сторонами, в которых принимали участие США - ИФ)", - написал он.

По данным МВД Афганистана, утром в четверг в Кабуле перед зданием отделения управления национальной безопасности была взорвана заминированная машина "Тунис", в результате чего погибли 12 человек, среди них двое военнослужащих НАТО. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан", заявившее, что целью атаки террориста-смертника был конвой иностранных войск, въезжавший на территорию управления безопасности.

Этот теракт в Кабуле произошел спустя три дня после подрыва заминированного трактора в элитном квартале Грин Вилладж, в результате чего погибло 16 и ранено 119 человек. Ответственность за тот теракт также взяли на себя талибы.