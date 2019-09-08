Поиск

Трамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в Кабуле

Трамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в Кабуле
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что отменил запланированные на 8 сентября встречи с президентом Афганистана и лидерами запрещенного в РФ движения "Талибан" из-за теракта в Кабуле, в котором погиб один солдат США и 11 человек.

Также Трамп отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане.

"Втайне практически от всех ключевые лидеры талибов и президент Афганистана собирались встретиться со мной в (резиденции президента США - ИФ) Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Они прибыли в Соединенные Штаты сегодня вечером. К сожалению, чтобы создать ложные рычаги давления, они признались в проведении атаки в Кабуле, в результате которой погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров (между сторонами, в которых принимали участие США - ИФ)", - написал он.

По данным МВД Афганистана, утром в четверг в Кабуле перед зданием отделения управления национальной безопасности была взорвана заминированная машина "Тунис", в результате чего погибли 12 человек, среди них двое военнослужащих НАТО. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан", заявившее, что целью атаки террориста-смертника был конвой иностранных войск, въезжавший на территорию управления безопасности.

Этот теракт в Кабуле произошел спустя три дня после подрыва заминированного трактора в элитном квартале Грин Вилладж, в результате чего погибло 16 и ранено 119 человек. Ответственность за тот теракт также взяли на себя талибы.

США Афганистан Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о сбитом "Боинге"

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле "200 на 70"

США выразили надежду на снижение напряженности между РФ и Украиной после обмена

Украина объявила список выданных ей заключенных

В СБУ назвали поездки Медведчука в Россию "его собственной PR-инициативой"

Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными

Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными

Протестующие в Гонконге устроили акции в торговых центрах и на станциях

Протестующие в Гонконге устроили акции в торговых центрах и на станциях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');