Поиск

Трамп перенес повышение пошлин на китайские товары в честь 70-летия КНР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, об этом он сообщил в своем твиттере.

"По просьбе вице-премьера (госсовета) КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%.

Он заявил об этом после того, как Пекин проинформировал о повышении ввозных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд. Это решение Трамп назвал политически мотивированным.

США Китай Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Brexit

Британское правительство обнародовало наихудший сценарий Brexit без сделки

Британское правительство обнародовало наихудший сценарий Brexit без сделки

CNBC узнал о прогнозе разведки США по вводу "Буревестников" к 2025 году

Трамп решил ограничить продажу вейповой продукции в США

Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил "ряд очень больших ошибок"

Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил "ряд очень больших ошибок"

Швейцария лишила гражданства мужчину, осужденного за пособничество террористам

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

Около 600 тысяч человек вышли на митинг в Барселоне в национальный день Каталонии

Около 600 тысяч человек вышли на митинг в Барселоне в национальный день Каталонии

В США прошли церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

В США прошли церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

Bloomberg сообщил об ограничениях для "Газпрома" на прокачку через OPAL

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о сбитом "Боинге"

Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о сбитом "Боинге"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');