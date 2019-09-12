Трамп перенес повышение пошлин на китайские товары в честь 70-летия КНР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, об этом он сообщил в своем твиттере.

"По просьбе вице-премьера (госсовета) КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%.

Он заявил об этом после того, как Пекин проинформировал о повышении ввозных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд. Это решение Трамп назвал политически мотивированным.