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МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"
Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве не исключают появления новых историй, подобных сообщениям о предполагаемом шпионе Олеге Смоленкове, в преддверии выборов в США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то российские непонятные вовлеченности, или нашу причастность к чему-то то", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, является ли появление информации о Смоленкове элементом предвыборной борьбы в США.

"Наша причастность может существовать только в единственном аспекте, в аспекте необходимости положить конец этому разрешению основ отношений", - почеркнул он.

Замглавы МИД РФ заявил о необходимости того, чтобы "американские искатели сенсаций взяли паузу и слегка успокоились, переключились на что-то другое". "Это уже даже сенсациями назвать нельзя, если из года в год, из месяца в месяц одна и та же шарманка прокручивается. Она все равно у них рано или поздно сломается, это уже всем надоело, эти российские следы, следы неведомых зверей", - сказал Рябков.

Кроме того, Рябков заявил, что российские власти не связывают историю со Смоленковым с предвыборной борьбой в США. "Абсолютно нет", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса". По словам Рябкова, "и вообще смешно, чтобы эпизод, который, по большому счету, не заслуживает такого внимания, привязывался к каким-то графикам, календарям".

"Тут мелькали рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы. Это все сугубо спекуляции на пустом месте, и очередная попытка использовать "российский материал" и российский повод для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США", - подчеркнул представитель МИД РФ.

"Дело Смоленкова"

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США написал ранее на этой неделе, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пропавший в 2017 году после отъезда в Черногорию.

"Смоленков осенью 2017 года выехал вместе с семьей в Черногорию, после чего на родину не вернулся", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. По его словам, знакомые Смоленкова сообщили о его исчезновении в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. По данным источника "Интерфакса", впоследствии пропажей Смоленкова "интересовались российские спецслужбы".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов на этот счет.

О спецоперации по вывозу из России ценного информатора 9 сентября сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, эвакуация агента понадобилась из-за опасений, что его могут раскрыть, в том числе, из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией. О наличии у ЦРУ агента, имевшего доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня, писала и The New York Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации главы государства, но был уволен оттуда несколько лет назад.

Сергей Рябков МИД РФ США

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