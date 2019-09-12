МИД РФ связал публикации о "шпионе Смоленкове" с началом предвыборной кампании в США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали появившуюся в СМИ информацию о якобы вывезенном из России "американском шпионе" Олеге Смоленкове частью предвыборной кампании в США.

"Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно - здесь нет никаких сомнений - внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания", - сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В данном случае телеканал пытался выстрелить по президенту Соединенных Штатов нынешнему, а попали по президенту США прошлому, раз телеканал предположил, что в России в период правления Обамы работал агент ЦРУ", - добавила она.

По словам представителя МИД РФ, опубликовавший эту историю телеканал CNN "целенаправленно работает на нагнетание в США русофобских настроений, сознательно нанося ущерб отношениям между нашими странами".

Американский шпион

Телеканал CNN 9 сентября сообщил о спецоперации по эвакуации из России ценного информатора США, которая потребовалась из-за опасений, что его могут раскрыть. Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США уточнила, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из страны, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, исчезнувший со своей семьей в 2017 году после отъезда на отдых в Черногорию.