Глава Европарламента готов привезти Сенцову на Украину премию имени Сахарова

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности лично привезти на Украину премию имени Андрея Сахарова, присужденную в прошлом году режиссеру Олегу Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, если тот не сможет сделать это сам по состоянию здоровья.

На пресс-конференции в Брюсселе в четверг Сассоли сказал, что сейчас у Сенцова есть проблемы со здоровьем. "Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на конференции президентов я сказал, что я готов лично привезти премию в Украину", - заявил глава Европарламента.

В октябре 2018 года украинский режиссер Сенцов, отбывавший в тот момент тюремный срок в России, был удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

Сенцова задержали в Крыму в 2014 году, обвинив в создании террористического сообщества и подготовке терактов. Летом 2015 года российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 7 сентября режиссер вместе с 34 украинцами прибыл в Киев в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ.