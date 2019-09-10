Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино

Вопрос об участии в политике для него пока остается открытым

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино. Будет ли он заниматься политикой, он еще не решил, сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что не был публичным человеком, но "но так получилось, что жизнь вывела", в связи с этим он чувствует ответственность перед своим народом и страной и будет делать для них все, что в его силах.

"Касаемо Крыма – вернусь туда только на танках, но пока не можем… Не нужно мои слова воспринимать буквально", - сказал Сенцов.

По словам Сенцова, его дочь переехала в Киев, бывшая жена с сыном пока будут жить в Крыму, сын с бабушкой - матерью Сенцова - приехали в Киев его повидать.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что для четырех крымчан, вернувшимся после обмена на Украину, государство купит жилье в Киеве, все они на это согласились.

Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35" 7 сентября.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 году по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке терактов. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. С 14 мая 2018 года по 5 октября он держал в колонии голодовку, требуя освободить всех украинцев, которых удерживают в России.