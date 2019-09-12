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Трамп заявил, что Болтон сдерживал его по вопросам Венесуэлы и Кубы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что придерживался жестких взглядов на отношения с Венесуэлой и Кубой, а ушедший на этой неделе в отставку советник по нацбезопасности Джон Болтон сдерживал его.

"На самом деле мои взгляды на Венесуэлу и, в особенности, на Кубу были куда более жесткими, чем у Джона Болтона. Он меня сдерживал!" - написал Трамп в твиттере.

Трамп объявил о своем решении уволить Болтона 10 сентября. Президент отметил, что был не согласен со многими идеями своего советника по нацбезопасности. В то же время президент поблагодарил его за проделанную работу.

В среду Трамп продолжил критиковать Болтона, в частности, за его позицию по Венесуэле и КНДР. В то же время, американский лидер не указывал, что именно в подходе Болтона к Венесуэле его не устраивает.

Заявление Трампа о том, что Болтон отговаривал его от жестких вариантов решения проблемы Кубы и Венесуэлы стало неожиданностью, так как Болтон считался сторонником радикальных действий для достижения внешнеполитических целей США, в частности, связанных с Ираном и Венесуэлой. Наблюдатели отмечали, что именно Болтон был одним из главных инициаторов попыток США поддержать венесуэльскую оппозицию и добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США Дональд Трамп Джон Болтон

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