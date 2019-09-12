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США разморозили $250 млн для военной помощи Украине

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США решила разблокировать $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины, в необходимости выплаты которых сомневался Дональд Трамп, сообщило в четверг издание The Hill со ссылкой на заявление представителей комитета сената по расходам.

Информацию о разблокировке средств подтвердили и в администрации президента. "Госдепартамент и министерство обороны выполняют свои обязательства по всей помощи Украине в военной сфере и сфере безопасности", - сказал изданию неназванный собеседник в администрации США.

"Администрация поддерживает усилия Украины в области реформ и самообороны, а эти средства поспособствуют устремлениям Украины", - добавил он.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намеревался дополнительно выделить $250 млн.

На 2019 финансовый год американские законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил $50 млн на вооружение.

После этих сообщений американские сенаторы попросили Трампа пересмотреть свое решение и все же предоставить эту помощь Украине.

Пока вопрос находился на рассмотрении, средства были заморожены, и финансирование Украины в сфере безопасности ставилось под сомнение.

США Украина

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